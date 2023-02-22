بعد التكنولوجيا...الذكاء الاصطناعيّ يدخل مجال التعليم

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تستفيد الشركات في مختلف القطاعات من استخدام الذكاء الاصطناعيّ عبر شركة "#أوبن أي". واحتلّ قطاعا ال#تكنولوجيا (251 شركة)، والتعليم (209 شركات)، المراتب الأولى من ناحية عدد الشركات والمؤسسات المستفيدة، بينما احتلت خدمات الأعمال والتصنيع والتمويل مكانة عالية في الصناعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعيّ، وذلك وفقاً لبيانات نشرتها منصّة "Enterprise Apps Today". كما بلغ العدد الإجماليّ لجميع الشركات والمؤسّسات 902 من مختلف القطاعات.



واشتهرت شركة "أوبن أي" بإصدارها روبوت المحادثة "#شات جي بي تي" في تشرين الثاني 2022. وتتّخذ الشركة من الولايات المتّحدة مقرّاً لها.



وفي الواقع، يتمّ استخدام تقنيات "أوبن أي" بالفعل من قبل مئات الشركات والمؤسّسات حول العالم.



وعلى رغم ممّا يُعرف على نطاق واسع بأنّه نظرية تطوير أنظمة الكمبيوتر القادرة على أداء المهام التي تتطلّب عادةً ذكاءً بشريّاً، مثل الإدراك البصريّ والتعرّف على الكلام، واتّخاذ القرار والترجمة بين اللغات، يمكن الآن استعمال الذكاء الاصطناعيّ في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال البحث على شبكة الإنترنت، وترجمة اللغات، والتعرّف على الصوت والقيادة الذاتيّة.



وفي مجال الرعاية الصحيّة أيضاً، برز الذكاء الاصطناعيّ من خلال المساعدة في تجميع كميّات كبيرة من البيانات السريريّة للحصول على نظرة شاملة للمريض، وتستخدم الروبوتات أيضاً للجراحة والتمريض وإعادة التأهيل وجراحة العظام.