واتساب يجد الحل لمن يكره الرسائل الصوتية

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ينزعج البعض من سماع محتوى الرسائل الصوتية لمدة طويلة، على تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري سيما حين يتعلق الأمر برسالة مهمة وذات معلومات قيمة، لذا فكر التطبيق في العمل على ميزة جديدة تريحهم.

وأفاد موقع “WABetaInfo” بأن آخر إصدار تجريبي من “واتساب” لهواتف آيفون يتضمن خاصية تتيح للمستخدمين بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب.

وأوضح المصدر أن الميزة مطمئنة لمحبي الخصوصية وستعكف على معالجة النصوص على الجهاز فقط ولن يتم تحميلها على خوادم “واتساب”.

بيد أن هذه الخاصية ستواجه بعض العراقيل، خسب مختصين في التكنولوجيا، إذ لن تستطيع الميزة من توفير نص مكتوب، لما تعجز عن معالجة الرسالة الصوتية، في حال كانت منطوقة بلغة غير مسجلة في قاعدة بياناتها.