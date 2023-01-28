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"تويتر".. سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات

28
JANUARY
2023
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أعلنت شركة "تويتر" أنه سيكون بإمكان مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي اعتبارا من الأول من فبراير، الطعن على تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة، من أجل إعادة تفعيل الحساب.

ووفقا للمعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في أكتوبر، لن تعلق الحسابات على "تويتر" إلا في حالة الانتهاكات الجسيمية أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.

وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين، وغير ذلك.

وقالت "تويتر" إنها ستتخذ من الآن فصاعدا إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها، أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.

وفي ديسمبر الماضي، تعرض ماسك لانتقادات بسبب تعليقه حسابات العديد من الصحفيين، بسبب الجدل حول نشر بيانات عامة بشأن طائرة الملياردير، لكنه أعاد تفعيل الحسابات في وقت لاحق.

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