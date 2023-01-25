7 ميزات "مخفية" في "واتس آب" تجعل تجربة استخدام التطبيق أفضل

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يعد "واتس آب" أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم على مستوى العالم.

وأطلق التطبيق في عام 2009، واشترته شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" بعد خمس سنوات، وعملت على تحديث "واتس آب" باستمرار وتوفير ميزات تجعل تجربة المستخدم أكثر متعة.

وهناك عدد من الميزات المخفية في "واتس أب" يمكنها جعل استخدام التطبيق أكثر سهولة وتجربة أفضل:

"وضع التخفي الفائق"

هناك عدد من الحيل الصغيرة التي يمكن استخدامها لتجنب السماح لمرسل الرسالة بمعرفة أنك قد رأيت رسالته.

وإحدى هذه الطرق البسيطة هي الضغط باستمرار على الرسالة عندما تنبثق في شاشة "آيفون" المقفلة.

ويؤدي هذا إلى سحب معاينة للنص الكامل حتى تتمكن من قراءته دون الحاجة إلى فتح الرسالة في التطبيق.

استعادة المحادثات الخاصة بك

قد يرغب المستخدمون في إسترجاع محادثاتهم في حالة حذفها عن طريق الخطأ ومن المحتمل فقدها إلى الأبد.

ويحتوي "واتس آب" على ميزة يمكنها إرسال المحادثات مباشرة إلى عنوان بريد إلكتروني.

ويمكن القيام بذلك عن طريق فتح الدردشة التي تريد حفظها، ثم النقر فوق الخيارات ثم المزيد، ثم "الدردشة عبر البريد الإلكتروني".

ويمكن إرسال ما يصل إلى 40 ألف رسالة في أي وقت، مع ملفات الوسائط أو من دونها.

إرسال موقعك

يمكنك السماح لصديق بمعرفة مكانك بالضبط والسماح له بتتبع موقع هاتفك من خلال التطبيق.

ويمكن أن يكون هذا مفيدا، على سبيل المثال، إذا تأخرت عن موعد أو اجتماع.

ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاث فترات زمنية تسمح بالتتبع: 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو ثماني ساعات.

وللقيام بذلك، يعتمد ذلك على النظام الذي تستخدمه.

في iOS: اضغط على الدردشة، واضغط على زر + في أسفل اليسار، ثم اضغط على "الموقع" متبوعا بـ "مشاركة الموقع المباشر"، وحدد المدة.

وفي أندرويد: انقر فوق الدردشة، ثم فوق صورة مشبك الورق على اليمين، ثم اضغط على "الموقع" متبوعا بـ "مشاركة الموقع المباشر"، وحدد المدة.

إرسال صورة أو مقطع فيديو يختفي

من الممكن إرسال صورة أو مقطع فيديو يختفي بمجرد مشاهدته مرة واحدة، بطريقة مشابهة لطريقة عمل "سناب شات".

ويمكن أن يكون هذا مفيدا إذا كنت ترغب في إرسال معلومات حساسة أو خاصة، على الرغم من أنه يجب أن تدرك أن المتلقي ما يزال بإمكانه التقاط لقطة شاشة (screenshot).

ولتشغيل هذه الميزة في iOS: افتح المحادثة، واضغط على أيقونة +، وحدد الصورة أو الفيديو، واضغط على "1" على يسار سهم الإرسال الأزرق، ثم أرسل.

أما في أندرويد: افتح المحادثة، وانقر فوق رمز مشبك الورق، وحدد صورة أو مقطع فيديو، ثم انقر فوق "1" بجوار سهم الإرسال الأزرق، ثم أرسل.

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تسجيل الرسائل الصوتية دون استخدام اليدين

بينما يعرف معظم الناس أنه يمكنك إرسال رسائل صوتية من خلال التطبيق إلى جهات الاتصال الخاصة بك، فقد لا يعرف الكثيرون أنه يمكن تسجيل رسالة دون استخدام اليدين.

وللقيام بذلك، اضغط مع الاستمرار على رمز الميكروفون ثم اسحب لأعلى ليظهر "القفل"، ما يسمح لك بالتسجيل دون ضغط مستمر بيدك على الميكروفون.

وبمجرد اكتمال الرسالة، فقط اضغط على إرسال.

تثبيت الأصدقاء الرئيسيين والمحادثات الجماعية

بالنسبة لأولئك الذين غالبا ما يتركون الرسائل دون إجابة أو يستغرقون وقتا طويلا للرد، فإن تطبيق "واتس آب" لديه ميزة قد تكون مفيدة للغاية.

ويمكن للمستخدمين تثبيت محادثات معينة في الجزء العلوي من التطبيق، ما يعني أنهم سيكونون أول من يرون فوق الرسائل الجديدة وغير المقروءة. ولتفعيل الميزة:

في نظام iOS: اسحب من اليسار إلى اليمين، واضغط على "تثبيت الدردشة"

وفي أندرويد: اضغط لفترة طويلة على الدردشة، واضغط على الدبوس في الجزء العلوي من الشاشة

طلب Face ID أو Touch ID لفتح التطبيق

لسوء الحظ، هذه الميزة متاحة حاليا فقط لمستخدمي iOS ولكنها تضيف مستوى آخر من الأمان لأي شخص يريد إبقاء رسائله بعيدا عن أعين المتطفلين.

وبمجرد تشغيل الميزة، ستكون هناك حاجة إلى Face ID أو Touch ID لتتمكن من الوصول إلى الرسائل حتى على هاتف تم إلغاء قفله بالفعل.

المصدر: ذي صن