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ميزة جديدة من "واتساب"

21
JANUARY
2023
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أطلق تطبيق الدردشة "واتساب" التابع لشركة "ميتا" الأمريكية، ميزة جديدة لمستخدميه، تتيح لهم القدرة على إرسال الرسائل إلى أنفسهم لحفظها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة ستتيح للمستخدم، إرسال ملاحظات سريعة وتذكيرات وروابط وصور لنفسه وعرض هذه الرسائل على أجهزة مختلفة.

ووفقا لوصف الميزة: "أنشئ دردشة للمراسلة مع نفسك، حيث سيكون من الملائم تخزين الملاحظات والتذكيرات التي تتم مزامنتها بين الأجهزة. انقر على بحث عن دردشة وحدد الرسائل لنفسك".

وتمت إضافة هذه الميزة، خلال الأسبوع الحالي، وفي التحديث الجديد، يمكن البحث عن الدردشة حسب التاريخ، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للمستخدمين إعداد يسمح لهم بتحديد من يمكنه رؤيتهم على الانترنت.

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