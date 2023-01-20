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الهجوم السيبراني على منصة Rutube خطط له منذ زمن بعيد

20
JANUARY
2023
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ذكر ألكسندر زاروف، رئيس شركة غازبروم ميديا القابضة المالكة لمنصة Rutube الروسية أن الهجوم السيبراني الكبير على المنصة العام الماضي خطط له قبل فترة طويلة من وقوعه.

وفي مقابلة صحافية حول الموضوع قال زاروف: "الهجوم السيبراني على منصة Rutube، والذي وقع في 9 مايو الماضي تم التحضيرله قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأضاف: "في المرحلة الأولى من الهجوم السيبراني على المنصة كان هدف قراصنة الإنترنت هو (الاستطلاع والبحث)، وأثناء المرحلة النشطة من الهجوم حاولوا تدمير البنية الأساسية للمنصة، وأطلق المتسللون في الوقت نفسه برنامج حذف ذاتي لخوادم المنصة وبرمجيات لتشفير قواعد بيانات الارتباط المنطقي فيها، ومن أجل تشتيت انتباهنا نشروا بيانات مستخدمي المنصة على خوادم تابعة لطرف ثالث".

وأشار زاروف إلى "أن قراصنة الإنترنت لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم في الهجوم السيبراني على Rutube حينها، لأن الهجوم تم إيقافه في الوقت المناسب، وانفصلت الخوادم عن الشبكة، وتمت استعادة المنصة بالكامل".

روسيا اليوم
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