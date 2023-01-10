«مايكروسوفت» تبحث استثمار 10 مليارات دولار في «شات جي بي تي»

A + A -

ذكر موقع «سيمافور» الإخباري أمس (الاثنين) نقلا عن أشخاص مطلعين أن شركة «مايكروسوفت» قالت إنها تجري محادثات لاستثمار عشرة مليارات دولار في شركة «أوبن إيه آي» المالكة لتطبيق «شات جي. بي. تي».

وقال التقرير إن التمويل يشمل شركات أخرى وسيؤدي إلى تقييم الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا عند 29 مليار دولار، وفقاً ما نقلته وكالة «رويترز».

وابتكرت «أوبن إيه آي» تطبيق «شات جي. بي. تي» وطرحته للاختبار المجاني في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) - وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني للمحادثة مصمم ليحاكي المحادثات البشرية استنادا إلى التعليمات التي يقدمها المستخدم للتطبيق.