living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"غوغل كروم" سيتوقف عن العمل بشكل نهائي في الملايين من أجهزة الكمبيوتر الأسبوع المقبل

6
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سيحتاج أصحاب الأعمال والموظفون، الذين ما زالوا يستخدمون متصفح "كروم" من "غوغل" على إصدار أقدم من "ويندوز"، إلى الانتقال إلى الإصدار الأحدث.

وهذا بسبب عزم "غوغل" إيقاف الدعم الفني والأمني للمتصفح الذي يعمل على "ويندوز 7" (Windows 7) الأسبوع المقبل.

وكان لدى "غوغل" خططا في البداية لوقف الدعم في 15 يوليو 2021، ولكن بسبب "كوفيد-19"، أجلت الموعد النهائي، أولا إلى 15 يناير 2022، ثم إلى 10 يناير 2023.

وأولئك الذين ما زالوا يستخدمون "ويندوز 7" (Windows 7) و"ويندوز 8.1" (Windows 8.1)، لن يتلقوا تحديثات الأمان والدعم الفني بدءا من الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة إن أجهزة الكمبيوتر، التي تعمل على نظام التشغيل ويندوز القديم لن تحصل على تحديثات بعد 10 يناير.

ويوضح مدير دعم "كروم" في "غوغل": "Chrome 109 هو الإصدار الأخير من كروم الذي سيدعم ويندوز 7 وويندوز 8 و8.1 (Windows 8 / 8.1). وإصدار . Chrome 110 (المقرر مبدئيا إطلاقه في 7 فبراير 2023) هو الإصدار الأول من كروم، الذي يتطلبه ويندوز 10 أو إصدارا أحدث".

وتابع: "ستحتاج إلى التأكد من أن جهازك يعمل بنظام ويندوز 10 أو إصدار أحدث لمواصلة تلقي إصدارات كروم المستقبلية".

وقد يكون "ويندوز 7" قديما، لكنه ما يزال مستخدما بواسطة ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم.

وأضافت "غوغل": "ستستمر الإصدارات القديمة من كروم في العمل، ولكن لن يتم إصدار تحديثات أخرى للمستخدمين على أنظمة التشغيل هذه. وإذا كنت تستخدم حاليا ويندوز 7 (Windows 7) وويندوز 8.1 (Windows 8.1)، فنحن نشجعك على الانتقال إلى إصدار ويندوز مدعوم لضمان استمرار تلقي آخر تحديثات الأمان وميزات كروم".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout