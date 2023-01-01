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قريباً.. خاصية جديدة في تويتر تسهل التبديل بين بعض أقسام المنصة

1
JANUARY
2023
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سيكون بمقدور مستخدمي تويتر الاستفادة قريباً من خاصية جديدة على منصة تويتر، تتيح لهم التنقل بين الأقسام الفرعية من خلال التمرير الجانبي على الشاشة، وفقاً لما أعلنه المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك.

وأعلن مالك تويتر ورئيسها التنفيذي عن التغيير في تغريدة له أوضح فيها أن آليةً جديدةً للتنقل في تويتر قادمة في شهر كانون الثاني/ يناير 2023 حيث ستسمح بالتمرير الجانبي للتبديل بين التغريدات التي توصي بها تويتر وتلك من الحسابات التي يتابعها المستخدم، والمواضيع المتداولة (Trends)، والمواضيع (Topics)، وغير ذلك.

 

وردًا على أحد المستخدمين، قال ماسك إن تويتر ستضيف إلى ما سبق القوائم. كما قال في رد آخر إنه مع تحسين الذكاء الاصطناعي لتويتر، “ستصبح التغريدات والقوائم والموضوعات الموصى بها رائعة”.

وكان ماسك قد ألمح أول مرة إلى الميزة الجديدة في وقت سابق من شهر كانون الأول/ ديسمبر، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني الرئيسي أو الصفحة الرئيسية قد يسمحان بالتمرير الجانبي السهل بين المواضيع الأهم، والأحدث، وتلك التي يتابعها المستخدم.

يُشار إلى أن المنصة تسمح بالفعل للمستخدمين بالتبديل بين العرض القائم على التسلسل الزمني الذي يعرض التغريدات من الأحدث إلى الأقدم، والخط الزمني الرئيسي الذي يعرض التغريدات الموصى بها، وذلك من خلال النقر على أيقونة النجمة في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة. ولكن هذه الخطوة ترتقي بالميزة عن طريق إضافة طرق عرض إضافية وتسهيل الوصول إليها من خلال التمرير السريع.

هذا، وليس يُعرف بعد متى تعتزم الشركة إطلاق الميزة الجديدة لعموم المستخدمين، ولكنها تُضاف إلى قائمة من الميزات الجديدة التي أطلقتها تويتر منذ استحواذ ماسك عليها أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومن ذلك: عدد مشاهدة التغريدات، والترتيب حسب الأولوية في المحادثات للمشتركين في خدمة تويتر بلو (Twitter Blue)، وصور الملف الشخصي المربعة للشركات مع خدمة (Twitter Blue For Business).

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