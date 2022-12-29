living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيلون ماسك يعلن عن تغييرات لتسريع عمل “تويتر”

29
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار رجل الأعمال ومالك منصة “تويتر” إيلون ماسك، إلى أن الخبراء أجروا تعديلات في خوادم المنصة لتسريع عملها.

وقال ماسك في تغريدة له عبر تويتر: ” تم إدخال تغييرات مهمة في بنية الخوادم الخلفية للمنصة، من المفترض أن يساعد هذا الأمر تويتر ليعمل بشكل أسرع”.

وذكر موقع TechCrunch إلى أنه وقبل إعلان ماسك عن هذه التغيرات كان العديد من مستخدمي منصات “تويتر” حول العالم قد اشتكوا من مشكلات في عمل تلك المنصات في الليلة ما بين 28 و29 كانون الاول الجاري، ولوحظت مشكلات في عمل “تويتر” في بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا والهند.

وأشارت معظم الشكاوى إلى أعطال لدى مستخدمي خدمات TweetDeck عبر أنظمة Windows و Mac OS المخصصة للحواسب، واشتكى العديد من المستخدمين أيضا من مشكلات في الوصول إلى “تويتر” عبر الحواسب، كما اشتكى بعض المستخدمين من عدم إمكانية نشر منشورات جديدة عبر “تويتر”.

تجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك ومنذ استحواذه على “تويتر” كان قد أدخل العديد من التعديلات على هذه المنصة، منها من أثارت إعجاب المستخدمين ومنها لم تعجب الكثيرين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout