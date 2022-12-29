إيلون ماسك يعلن عن تغييرات لتسريع عمل “تويتر”

A + A -

أشار رجل الأعمال ومالك منصة “تويتر” إيلون ماسك، إلى أن الخبراء أجروا تعديلات في خوادم المنصة لتسريع عملها.

وقال ماسك في تغريدة له عبر تويتر: ” تم إدخال تغييرات مهمة في بنية الخوادم الخلفية للمنصة، من المفترض أن يساعد هذا الأمر تويتر ليعمل بشكل أسرع”.

وذكر موقع TechCrunch إلى أنه وقبل إعلان ماسك عن هذه التغيرات كان العديد من مستخدمي منصات “تويتر” حول العالم قد اشتكوا من مشكلات في عمل تلك المنصات في الليلة ما بين 28 و29 كانون الاول الجاري، ولوحظت مشكلات في عمل “تويتر” في بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا والهند.

وأشارت معظم الشكاوى إلى أعطال لدى مستخدمي خدمات TweetDeck عبر أنظمة Windows و Mac OS المخصصة للحواسب، واشتكى العديد من المستخدمين أيضا من مشكلات في الوصول إلى “تويتر” عبر الحواسب، كما اشتكى بعض المستخدمين من عدم إمكانية نشر منشورات جديدة عبر “تويتر”.

تجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك ومنذ استحواذه على “تويتر” كان قد أدخل العديد من التعديلات على هذه المنصة، منها من أثارت إعجاب المستخدمين ومنها لم تعجب الكثيرين.