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"واتسآب" يتوقف عن العمل على 49 هاتفاً مع بداية الـ2023!

28
DECEMBER
2022
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كشفت تقارير أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" سيتوقف عن العمل على ما يقرب من 49 هاتفا ذكيا يوم السبت الموافق 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو آخر يوم في عام 2022.
وتشمل القائمة هواتف تتبع العلامات التجارية البارزة "سامسونغ" و"آبل"، وهذا يعني أنه بعد ذلك التاريخ لن يتمكن مستخدمو تلك الهواتف من الحصول على مميزات "واتسآب" وتحديثاته الأمنية، وفقا لموقع "GizChina".

ومعظم الهواتف الموجودة في القائمة قديمة الطراز للغاية، ومن المحتمل أن يتم استخدامها من قبل أشخاص محددين للغاية، ومن أبرزها "آيفون 5" و"آيفون 5 سي"، و"هواوي أسيند دي"، و"هواوي أسيند دي 1"، و"إتش تي سي ديزاير 500"، و"لينوفو إيه 820".
تشمل قائمة الهواتف التي سيتوقف عمل "واتسآب" عليها في نهاية 2022:

iPhone 5

iPhone 5c
Archos 53 Platinum
Grand S Flex ZTE
Grand X Quad V987 ZTE
HTC Desire 500
Huawei Ascend D
Huawei Ascend D1
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend P1
Quad XL
Lenovo A820
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus F5
LG Optimus F6
LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus Nitro HD
Memo ZTE V956
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Xcover 2
Sony Xperia Arc S
Sony Xperia miro
Sony Xperia Neo L
Wiko Cink Five
Wiko Darknight ZT

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