"واتسآب" يتوقف عن العمل على 49 هاتفاً مع بداية الـ2023!

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كشفت تقارير أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" سيتوقف عن العمل على ما يقرب من 49 هاتفا ذكيا يوم السبت الموافق 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو آخر يوم في عام 2022.

وتشمل القائمة هواتف تتبع العلامات التجارية البارزة "سامسونغ" و"آبل"، وهذا يعني أنه بعد ذلك التاريخ لن يتمكن مستخدمو تلك الهواتف من الحصول على مميزات "واتسآب" وتحديثاته الأمنية، وفقا لموقع "GizChina".

ومعظم الهواتف الموجودة في القائمة قديمة الطراز للغاية، ومن المحتمل أن يتم استخدامها من قبل أشخاص محددين للغاية، ومن أبرزها "آيفون 5" و"آيفون 5 سي"، و"هواوي أسيند دي"، و"هواوي أسيند دي 1"، و"إتش تي سي ديزاير 500"، و"لينوفو إيه 820".

تشمل قائمة الهواتف التي سيتوقف عمل "واتسآب" عليها في نهاية 2022:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT