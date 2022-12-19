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إيلون ماسك يستقيل من رئاسة مجلس إدارة "تويتر"

19
DECEMBER
2022
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أعلن الرئيس التنفيذي ومالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة "تويتر" بعد استفتاء أطلقه أمس على "تويتر" حول بقائه منصبه.

وكان الملياردير الأميركي قد فاجأ متابعيه بعدما أطلق استطلاعاً للرأي حول تنحيه من منصبه كرئيس لمنصة "تويتر"، حيث صوت أكثر من 10 ملايين شخص بـ"نعم" على تنحيه.

وتعرض المدير التنفيذي لشركة تسلا والمالك الجديد لشركة "تويتر" إلى انتقادات عدّة منذ استحواذه على المنصة.

وأثار تعليق "تويتر" غير المسبوق لحسابات خمسة صحافيين على الأقل بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود إيلون ماسك مالك الموقع رد فعل سريعا من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحافية في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة الماضي.

ومنذ شرائه المنصة مقابل 44 مليار دولار، أطلق الملياردير رسائل متضاربة حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.

 وأعاد الحسابات التي كانت محظورة سابقاً من قبل الشبكة الاجتماعية، بما في ذلك حساب الرئيس السابق دونالد ترامب.

لكنه علق أيضاً رسالة كاني ويست بعد نشر عدة رسائل اعتبرت معادية للسامية، ورفض عودة منصة اليميني المتطرف أليكس جونز المؤمن بنظرية المؤامرة.

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