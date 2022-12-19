حل جديد من “واتساب” إذا اخترت “حذف لي فقط”

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طرح تطبيق التراسل الفوري “واتساب” ميزة جديدة بشأن الرسائل التي يتم إرسالها عن طريق الخطأ، والتي تسبب إحراجا لمرسلها.

وعالج التطبيق الشهير مشكلة يواجهها الملايين من مستخدميه يومياً، وهي أنهم يختارون بالخطأ “حذف لي” فقط، عند الرغبة في التخلص من رسالة أرسلت بالخطأ.

والميزة الجديدة التي أطلقها “واتساب” تدعى “الحذف العرضي”، والتي ستمنح كافة المستخدمين نافذة ستظهر لمدة 5 ثوان فقط، لكي يختاروا من خلالها “حذف للجميع” بدلا من “حذف لي فقط”، وذلك بعد اختيارهم كلمة “Undo”، وفقا لموقع “munsifdaily”.

وتمثل ميزة “الحذف العرضي” طبقة حماية إضافية لمن يرسلون رسائل عرضية، وهي متاحة حاليا لمستخدمي تطبيق “واتساب” على هواتف “آيفون” و”أندرويد”.

كما يعمل تطبيق “واتسآب” حاليا على تطوير ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإرسال رسالة نصية قابلة للقراءة مرة واحدة فقط، لتنتهي صلاحيتها بعد ذلك.

ولا يمكن نسخ هذه الرسالة النصية أو حفظها أو إعادة توجيهها لشخص آخر، كما أنه لا يتمكن الأشخاص من التقاط لقطة مصورة للشاشة، بحسب ما ذكره موقع “وابيتا إنفو”.