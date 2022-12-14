"تويتر" قد يحصل على خاصيّة انتظرها الملايين

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ذكرت بعض مواقع الإنترت أن تطبيق "تويتر" سيحصل على خاصيّة جديدة انتظرها مستخدموه لسنوات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "تطبيق تويتر سيحصل على خاصيّة ستضاعف عدد الأحرف والرموز المستخدمة في التغريدة الواحدة 14 مرة، أي أن المستخدم سيتمكن من كتابة 4000 رمز في التغريدة بدلا من 280 كما هو الحال حاليا".

وأشارت مواقع الإنترنت إلى "أن رجل الأعمال الأمريكي ومالك تويتر الحالي إيلون موسك ردّ على سؤال وجه له حول هذا الموضوع وقال: نعم سيزداد عدد الرموز والأحرف المسموح استخدامها في التغريدة، ولكنه لم يذكر تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع، أو تفاصيل تتعلق بموعد إطلاق هذه الميزة للمستخدمين".

ومنذ إطلاق "تويتر" عام 2006 كان مستخدمو التطبيق يحق لهم كتابة 140 رمزا وحرفا فقط في التغريدة الواحدة، وتمت مضاعفة هذا العدد إلى 280 عام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من التغيرات قد حدثت في الشركة المسؤولة عن "تويتر" منذ استحواذ إيلون موسك عليها، ووأدخلت العديد من التعديلات على عمل التطبيق، بعضها لم تعجب المستخدمين أو المعلنين أو الشركات التي تتعامل مع هذه المنصة.

المصدر: فيستي