وتقوم الشركة بتطوير وصلات شريحة للمخ، تقول إنها "قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات، القدرة على الحركة والتواصل من جديد".

وأجرت "نيورالينك" تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية، وتسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية لبدء التجارب على البشر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.