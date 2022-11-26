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تلسكوب فضائي صيني يرسل إلى الأرض أول صورة فوتوغرافية للشمس

26
NOVEMBER
2022
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أرسل تلسكوب Kuafu-1 الفضائي الصيني إلى الأرض أول صورة فوتوغرافية للشمس منذ إطلاقه في أكتوبر الماضي.

أفادت بذلك وكالة "هنخوا" الصينية نقلا عن أكاديمية العلوم الصينية، وقالت إن التلسكوب أرسل إلى الأرض  صورا فوتوغرافية التقطت في مجال الموجات السينية لانفجارات حدثت على الشمس ليلة يوم 11 نوفمبر.

وقال هاي واي سيون، مدير مشروع التلسكوب الفضائي من مختبر "زيزينشانغ" في محافظة زانسو الصينية :"إننا نستطيع بمساعدة  التلسكوب رصد الشمس خلال 24 ساعة كل يوم طوال العام عمليا". وأشار إلى احتمال وجود انقطاعات في عمله لمدة 18 دقيقة في الفترة ما بين مايو وأغسطس وذلك بسبب دخول التلسكوب ظل الأرض.

يذكر أن تلسكوب Kuafu-1  أطلق في 9 أكتوبر الماضي ليعمل في مدار متزامن مع دوران الشمس ويبعد عن الأرض مسافة 720 كيلومترا. ويأمل العلماء بأن يدرسوا بمساعدته العلاقة بين الحقل المغناطيسي للشمس وما يسمى بالانبعاثات التاجية أو بالاحرى ثوران سحابة البلازما الكبيرة من الغلاف الخارجي للشمس. وعلاوة على ذلك يستخدم التلسكوب للتنبؤ بالطقس، وسيعمل في المدار لمدة 4 أعوام.

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