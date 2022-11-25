إيلون ماسك يقرر "العفو" عن حسابات "تويتر" المجمدة

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أعلن إيلون ماسك مالك "تويتر"، الخميس، أنه قرر بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة، إصدار "عفو عام" عن الحسابات المجمدة على الموقع.

وقال ماسك في تغريدة: "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل".

وكانت تغريدة الخميس استكمالا لتغريدة سابقة نشرها الأربعاء، وطلب فيها من المغردين أن يجيبوا في استفتاء على سؤال: "هل يفترض بتويتر أن يمنح عفوا عاما عن الحسابات المجمدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريدا عشوائيا فاضحا؟".

وأجاب 72.4 بالمئة من المغردين على سؤال ماسك بـ"نعم"، في حين أجاب 27.6 بالمئة منهم بـ"لا".

وكان ماسك استخدم نفس عبارة "الشعب قال كلمته" ليعلن الأسبوع الماضي إعادة تفعيل حساب دونالد ترامب، بعد أن حُظر إثر اجتياح عدد من أنصار الرئيس الأميركي السابق مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقرر ماسك، أغنى رجل في العالم ومالك "تسلا" و"سبيس إكس"، إعادة تفعيل حساب ترامب بناء على استفتاء مماثل أجراه، وأتت نتيجته لمصلحة الرئيس السابق.

واستحوذ ماسك على منصة "تويتر" في نهاية أكتوبر، مقابل 44 مليار دولار.