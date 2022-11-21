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خاصية جديدة من "واتساب"

21
NOVEMBER
2022
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قال موقع جيو تي في إنّ واتساب تعمل على خاصية لحماية الأمان والخصوصية في نسخة دسكتوب الخاصة بتطبيق المراسلة الأول عالمياً، حسبما نقله عن موقع WaBetaInfo المهتم دائماً بأخبار واتساب وتحديثاته أولاً بأول.

وأوضح التقرير أنّ واتساب ستتيح للمستخدم وضع كلمة مرور لنسخة دسكتوب من أجل حمايتها. وكانت هذه الخاصية متوفرة لدى مستخدمي نسخة بيتا التجريبية على نظامَي التشغيل iOS وآندرويد، لكن واتساب تطور الآن حلاً لجلب خيار قفل الشاشة إلى نسخة دسكتوب بيتا.

وسيتوجب على المستخدم أن يدخل كلمة مرور في كل مرة يفتح التطبيق. ويعتبر هذا مفيداً للأشخاص الذين يتشاركون جهاز الحاسوب مع مستخدمين آخرين. وقال التقرير إنّ تفعيل هذه الخاصية أمر اختياري، وسيعطي المستخدم مزيداً من التحكم بالخاصية عندما يختار متى ينبغي على التطبيق أن يطلب كلمة المرور.
بالإضافة إلى ذلك، لن تعرف واتساب ما هي كلمة المرور لأنها مخزنة داخلياً لدى المستخدم. وفي حال فقدان المستخدم كلمة مروره أو نسيانها، فسيتعين عليه تسجيل الخروج من التطبيق، ومِن ثمَّ تسجيل الدخول مرة أُخرى إلى دسكتوب عن طريق اقتران الجهاز باستخدام رمز QR.


ولا تتوفر الخاصية حتى الآن لأنها ما تزال قيد التطوير، وسيتم إطلاقها في تحديث مستقبلي. وأضاف التقرير أن واتساب تعمل على خاصية أُخرى، فقد تسمح للمستخدمين بإقفال التطبيق عن طريق استخدام إمكانية فتح التطبيق عن طريق اللمس على أجهزة ماك عندما يتوفر مستشعر بصمة الإصبع في الجهاز.

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