اختفاء خيار اشتراك العلامة الزرقاء من “تويتر”

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أعلنت شركة تويتر، الجمعة، أنها أعادت علامة “رسمي” الممنوحة لبعض الحسابات، بعد أيام من إزالتها، في حين ذكر عدد من المستخدمين أن الخيار الجديد للاشتراك مقابل 8 دولارات للحصول على شارة التوثيق الزرقاء، “اختفى من الموقع”.

وتأتي الخطوة في أعقاب زيادة في الحسابات المزيفة على المنصة، بعد أن سمح الرئيس الجديد إيلون ماسك للمستخدمين بدفع 8 دولارات مقابل الحصول على العلامة الزرقاء التي يتهافت عليها المستخدمون، والتي كانت لا تمنح في السابق إلا للحسابات الموثقة الخاصة بالسياسيين والممثلين والشخصيات البارزة الأخرى.

وظهرت حسابات مزيفة لكثير من العلامات التجارية الكبرى متمتعة بالعلامة الزرقاء، منها حسابان لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس” المملوكتين لماسك نفسه، وأيضا لشركات “إيلي ليلي أند كو” و”نستله” و”لوكهيد مارتن”.

وقال حساب الدعم التابع لتويتر، الذي يحمل علامة “رسمي”، في تغريدة، الجمعة”: “أضفنا علامة ‘رسمي’ إلى بعض الحسابات، لمكافحة انتحال الهوية”.

وكتب ماسك في تغريدة يوم الأربعاء، أنه “وأد” العلامة الجديدة، وذلك بعد ساعات فقط من طرحها.

وقال عدد من المستخدمين إنهم لم يجدوا خيار الاشتراك في “تويتر بلو”، في إشارة إلى خدمة الاشتراك مقابل ثمانية دولارات التي تمنح علامة التوثيق الزرقاء.

وقالت باحثة التطبيقات، جين مانشون وونغ، في تغريدة: “بعد التحقق من واجهة برمجة تطبيقات تويتر، لم يعد خيار شراء علامة توثيق تويتر الزرقاء متاحا داخل التطبيق.