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القرم عن الجيل الخامس للانترنت: يسهم بتنمية الاقتصاد وتنوعه

9
NOVEMBER
2022
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رعى وزير الإتصالات المهندس جوني القرم، ظهر اليوم، إختباراً حياً أجرته شركة "ألفا" لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G بالشراكة مع شركة "هواوي"، فسجّل الإختبار سرعة إنترنت قياسية بلغت 1800 ميغابايت في الثانية (او 1.8 غيغابايت في الثانية) في محاكاة لما ستبلغ عليه السرعات عند إتاحة خدمة الــ5G تجاريا.

واكد القرم "أهمية العمل لتعزيز مكانة لبنان في مجال قطاع الاتصالات والتقنية، من خلال تبني تقنيات المستقبل والاستثمار فيها"، مشددا على "ان من شأن هذه الابتكارات ان تسهم في تنمية الاقتصاد وتنوعه ويساعد في تطوير الخدمات".

ناصيف

من جهته، لفت رئيس مجلس إدارة شركة "ألفا" ومديرها العام جاد ناصيف أن "الإختبار الحيّ اليوم يأتي في سياق جهوزية "ألفا" للإنتقال الى عالم الجيل الخامس"، مشيرا الى "أن هذا الهدف يشكّل تحديا وفرصة في الوقت عينه بالنظر الى أهمية الجيل الخامس في نهضة الإقتصاد الوطني".

وأثنى على الجهد الذي بذله الفريق التقني، مؤكدا "أن السرعة التي حققتها "ألفا" اليوم في الإختبار الحيّ، وهي 1.8 غيغابايت في الثانية، تعطي فكرة عن المدى الذي ستبلغه سرعة الإنترنت وفاعليته عند إتاحة خدمة الـ5G تجاريا والإمكانات الهائلة التي ستتيحها هذه التكنولوجيا للإقتصاد".

 

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