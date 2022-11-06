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تقنيات جديدة لحظر المكالمات العشوائية

6
NOVEMBER
2022
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مع تزايد ظاهرة المكالمات العشوائية، التي تجري عادة بغرض تنفيذ عملية نصب أو بهدف التسويق لمنتج ما، زاد انزعاج مستخدمي الهواتف النقالة، حتى أن محرك البحث "غوغل" شهد ارتفاعاً ملحوظاً لسؤال "كيف أحظر المكالمات العشوائية"؟

وكشف موقع "لابتوب ماغ" طرق عدة، يمكن من خلالها إحباط المكالمات العشوائية على جهاز آيفون. ويمكن الإستفادة من ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين" أو Silence Unknown Callers لإبعاد المتصلين المزعجين. وهي ميزة تمنع الأرقام التي لم تتصل بك من قبل، كما أنه يحظر الأشخاص الذين لم يتم حفظهم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.
ولتفعيل هذه الميزة على هاتف آيفون، يجب الذهاب إلى "الإعدادات"، ثم إلى "الهاتف"، ثم فعل "إسكات المتصلين غير المعروفين".

خاصية "إسكات المتصلين غير المرغوب بهم" أو Silence Junk Callers ستقوم المهمة نفسها، لكنها تتوفر حسب شركة الاتصالات التي تخدم الهاتف.

هناك الكثير من تطبيقات الجهات الخارجية، التي يمكنك استخدامها لحظر المكالمات العشوائية. وأحد أكثر التطبيقات شعبية التي يهتم بها مستخدمو آيفون هو تطبيق "ترو كولر".

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