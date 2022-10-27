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ماسك يعلن شراء تويتر: هذا هدفي!

27
OCTOBER
2022
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كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن السبب وراء شرائه لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تويتر”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه “يريد أن تكون المنصة مكانا مرحِّبا بالجميع”، مضيفاً أن “الكثير من وسائل الإعلام التقليدية قد غذت تلك الحالات المتطرفة المستقطبة ولبّت احتياجاتها”.

وتابع: “أردت التواصل شخصياً لمشاركة حافزي في الحصول على تويتر. كان هناك الكثير من التكهنات حول سبب شرائي تويتر وما هي أفكاري حول الإعلانات. والتي كان معظمها خاطئاً”.

كما أردف ماسك: “السبب في الاستحواذ على تويتر هو أنه من المهم لمستقبل الحضارة أن تكون هناك ساحة مدنية رقمية مشتركة، حيث يمكن مناقشة مجموعة واسعة من المعتقدات بطريقة صحية، دون اللجوء إلى العنف”.

واشار الى أنّ “هناك حالياً خطر كبير من أن تنقسم وسائل التواصل الاجتماعي إلى أقصى اليمين المتطرف وأخرى إلى أقصى اليسار، الأمر الذي يولد المزيد من الكراهية ويقسم مجتمعنا”.

ورأى ماسك أنه “في إطار السعي الدؤوب للحصول على نقرات، غذّت الكثير من وسائل الإعلام التقليدية هذه الحالات المتطرفة المستقطبة، في ظل الاعتقاد بأن هذا هو ما يجلب الأموال، ولكن في هذه الأثناء ضاعت فرصة الحوار”.

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