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«آبل» تعلن إطلاق الجيل الجديد من جهاز التلفزيون

18
OCTOBER
2022
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أعلنت شركة «آبل»، اليوم، إطلاق الجيل الجديد من جهاز التلفزيون الخاص بها «آبل تي في 4 كيه»، مشيرة إلى أن الجهاز الجديد يأتي بمواصفات أقوى وترفيه أكثر وسعر أقل، في الوقت الذي قالت، إن الجهاز الجديد يأتي بمعالج «15 إيه بايونك».
وقالت الشركة الأميركية، إن الجهاز الجديد يتوفر بإعدادين، أحدهما يأتي بتقنية «واي فاي» الذي يوفر سعة تخزين تبلغ «46 جي بي» وآخر يأتي بتقنية «واي فاي» و«إيثرنت» الذي يوفر دعم منفذ «إيثرنت غيغابت» ليتيح استخدام الشبكات السريعة وتشغيل المحتوى عبر الإنترنت، بالإضافة إلى بروتوكول الشبكات بتكنولوجيا (ثيرد) لتوصيل المزيد من إكسسوارات المنزل الذكية، ومساحة تخزين مضاعفة للتطبيقات والألعاب بسعة 128 غيغابايت.
وقال بوب بورشرز، نائب رئيس تسويق المنتجات حول العالم في «آبل»: «إن (آبل تي في 4 كيه) هو الطريقة المثلى ليستمتع مستخدمو (آبل) بوسائل الترفيه المفضلة لديهم على أكبر شاشة في المنزل، وها هو الآن يأتي بقوة تفوق أي وقت مضى، فجهاز (آبل تي في 4 كيه) الجديد لا يشبهه أي جهاز آخر مطروح في الأسواق؛ نظراً لاتصاله السلس بأجهزة (آبل) الأخرى وسهولة استخدامه وقدرته على الوصول إلى محتوى آبل المذهل، بالإضافة إلى أنه يقدم ما يناسب كل فرد في العائلة».
وبحسب المعلومات الصادرة من «آبل»، فإن الجيل الجديد من «آبل تي في 4 كيه» يأتي أكثر قوة وكفاءة في استخدام الطاقة، كما أصبح أداء وحدة المعالجة المركزية الآن أسرع لغاية 50 في المائة من الجيل السابق، ما يوفر استجابة أكبر وتنقلاً أسرع ورسوماً متحركة أكثر سلاسة لواجهة المستخدم. في حين أصبح الآن أداء وحدة معالجة رسومات الغرافيك أسرع لغاية 30 في المائة من الجيل السابق لتجربة لعب أكثر سلاسة.
ويدعم «آبل تي في 4 كيه» الآن جودة (+HDR10)، بالإضافة إلى Dolby Vision ما يثري جودة الصورة عبر المزيد من أجهزة التلفزيون.
ويعمل «آبل تي في 4 كيه» بسلاسة مع أجهزة «آبل» الأخرى، بدءاً من عملية الإعداد باستخدام «آيفون» والتحكم السهل في أي وقت باستخدام ريموت «آبل تي في» مركّز التحكم، ويتيح التكامل العميق لأجهزة «آبل» وبرامجها وخدماتها مع «آبل تي في 4 كيه» تجربة جديدة مع منظومة «آبل».‏
كما يتوفر في «آبل تي في 4 كيه» خدمة «آبل أركيد» التي تتيح ألعاباً، في خطوة جديدة، حيث يمكن للاعبين إقران أدوات التحكم في الألعاب، إضافة إلى توفر خدمة «آبل فيتنس بلس»، وهي خدمة لياقة وتمارين.
وإتاحة «آبل» استخدام «آبل تي في 4 كيه» كجهاز توزيع منزلي، حيث يمكن للجهاز الاتصال بإكسسوارات المنزل الذكي المتوافقة، بما في ذلك كاميرات «هوم كيت» والأضواء والستائر وغيرها، كما يسمح للمستخدم بتعيين مشاهد محددة والتحكم في المنزل الذكي أثناء وجوده بالخارج؛ ويضمن إمكان تشغيل الإكسسوارات تلقائياً.
وقالت الشركة الأميركية، إن «آبل تي في 4 كيه» يتميز باستخدام الذهب المعاد تدويره بنسبة 100 في المائة في طلاء العديد من لوحات الدوائر المطبوعة، وهو الأول من نوعه في جهاز «آبل تي في»، بالإضافة إلى قصدير معاد تدويره بنسبة 100 في المائة.

 

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