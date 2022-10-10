نسخة جديدة من "واتساب" مدفوعة الإشتراك وبمزايا حصرية

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قال موقع GSM Arena إن واتساب على نسخة مدفوعة الاشتراك بمزايا حصرية، لكنها ستكون لقطاع الأعمال وليس للمشتركين الأفراد العاديين، علماً أن تلك الخدمة لا تزال متاحة فقط لمستخدمي نسخة بيتا التجريبية من التطبيق، ولم يتم الإعلان عنها رسمياً.



وجاءت هذه الأنباء من موقع WABetainfo المهتم دائماً بآخر أخبار واتساب والمزايا التي تعمل على تطويرها، حيث يكتشفها ويشاركها أولاً بأول.



وقال المصدر إن حساب بريميوم مدفوع الاشتراك سيعطي صاحبه رابط اتصال قابل للتعديل، حيث يمكن تغييره مرة كل ثلاثة أشهر، ومن المفترض أن يشكل هذا طريقة أسهل للزبائن والعملاء كي يجدوا متجراً معيناً بدلاً من محاولة كتابة الرقم في الهاتف، وتوفر منصة تليغرام ميزة مشابهة حيث يمكن للمستخدمين مشاركة رابط اتصال مباشر مع الآخرين.

وستسمح النسخة مدفوعة الأجر من التطبيق أيضاً بربط عدد كبير من الأجهزة بالحساب نفسه في الوقت ذاته، حيث يصل العدد إلى 10 أجهزة.



ويهدف هذا إلى السماح لعدد كبير من الموظفين في المتجر بربط أجهزتهم والتواصل وإدارة حساب الأعمال، كما توفر هذه الخدمة أيضاً إمكانية إجراء مكالمة فيديو جماعية تضم 32 مشاركاً في الحد الأقصى. ولم تقدم واتساب أية معلومات رسمية عن المزايا المذكورة أو الخدمة المدفوعة، لذلك لا توجد معلومات عن تكلفة الاشتراك أو موعد الإطلاق حتى الآن.