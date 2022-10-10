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لمستخدمي تويتر.. ميزة جديدة طال انتظارها

10
OCTOBER
2022
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بدأت شركة تويتر في توسيع دائرة المناطق التي تتيح فيها الميزة الجديدة التي طال انتظارها من مستخدمي التطبيق، وهي تحرير التغريدات والتعديل عليها.

وقالت الشركة الأمريكية إنها شرعت في إتاحة زر التعديل بشكل تدريجي لمشتركي حساباتها المدفوعة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من إطلاق الميزة المطلوبة على نطاق واسع في كندا وأستراليا ونيوزيلندا.
 

وطالب مستخدمو “تويتر” لسنوات بالقدرة على تعديل تغريداتهم بعد نشرها، وذلك لإصلاح الأخطاء الطباعية في الغالب دون الحاجة إلى حذف التغريدة بكاملها.

وقالت “تويتر” في سبتمبر/أيلول إن المشتركين الذين يدفعون 4.99 دولار شهريًا مقابل حساب مدفوع Twitter Blue سيكونون قادرين على تعديل تغريداتهم “عدة مرات” في غضون 30 دقيقة من النشر.

ويمكن حاليًا الوصول إلى ميزة تحتوي على التغريدات لمدة تصل إلى دقيقة واحدة، مما يسمح للمستخدمين بمراجعة التغريدة و”التراجع” عنها قبل نشر المنشور.

وسيكون للتغريدات المعدلة رمز وطابع زمني لعرضهما عندما تم تحرير المنشور آخر مرة، وسيتمكن المستخدمون من النقر فوق ملصق تغريدة تم تعديلها لعرض محفوظات التحرير والإصدارات السابقة من المنشور.

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