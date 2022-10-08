خاصية جديدة تهمك في “فيسبوك”!

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أطلقت منصة “فيسبوك” خاصية جديدة، لجعل ما يظهر أمام المستخدم من منشورات أكثر ارتباطا بتفضيلاته.

إذ أعلن “فيسبوك” أنه لن يقتصر الخيار أمامك على إخفاء المنشورات التي لا تعجبك، بل ستبدأ في رؤية خيارات جديدة، وهي “إظهار المزيد” أو “إظهار أقل” على المنشورات والمشاركات من الأشخاص والصفحات التي تتابعها، أو على المشاركات الموصي بها لك من قبل المنصة نفسها.

أما إذا حددت خيار “إظهار المزيد”، فسيؤدي ذلك إلى زيادة درجة التصنيف لهذا المنشور وما شابه ذلك مؤقتا، وبالدرجة نفسها، فإذا حددت خيار “إظهار أقل”، فسوف تنخفض درجة تصنيفه مؤقتا.

skynews