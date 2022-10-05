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ذكرت شركة «غوغل» أنها ستنشئ «خدمة سحابية أفريقية»، في إطار خطة استثمارية بقيمة مليار دولار للقارة، مما سيسمح للمستخدمين بتخزين بياناتهم داخل البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم (الأربعاء).

وذكر نيرال باتيل، مدير منصة «غوغل السحابية» في أفريقيا أن البنية التحتية السحابية ستتخذ من جنوب أفريقيا مقرا لها، لكن ستعطي للمستخدمين الخيارات، حول مكان تخزين بياناتهم.

وقال باتيل في مكالمة فيديو: «إننا نمنح للعملاء والشركاء خيارا، ثم عليهم أن يختاروا المكان الذي يودون أن يخزنوا بياناتهم فيه والمكان الذي يودون أن يستهلكوا خدماتهم السحابية منه».

ولدى الدول الأفريقية مجموعة متنوعة من القوانين حول سيادة البيانات، حيث تلزم بعض هذه القوانين الشركات بتخزين البيانات داخل حدودها، مما يزيد الطلب على خدمة سحابية إقليمية أكثر مرونة.