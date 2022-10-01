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كشف الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية تيسلا، إيلون ماسك، عن نموذج لروبوته الشبيه بالإنسان الشهير "أوبتيموس"، في فعالية تيسلا "يوم الذكاء الصناعي".

قال الملياردير، إن أعمال الروبوتات ستكون أكثر قيمة من سيارات تيسلا، آملًا التوسع إلى ما وراء المركبات ذاتية القيادة التي لم تصبح حقيقة واقعة بعد، على الرغم من وعوده المتكررة، بحسب الغارديان.

ظهر النموذج الأولي للروبوت على خشبة المسرح، وقد سار بضع خطوات، ولوّح للجمهور الجالس. ثم عُرض مقطع فيديو يشرح بعض المهام ا

لتي يستطيع الروبوت القيام بها، مثل: حمل الصندوق، وسقي النباتات.

أوبتيموس

تفتقر الروبوتات الموجودة حاليًا للدماغ، كما أنها لا تمتلك القدرة على حل المشكلات بنفسها، وعلى النقيض، سيكون أوبتيموس "روبوتًا له قدرة فائقة"، وتهدف تيسلا لإنتاج الملايين منه، وفقًا لماسك الذي قال إن تكلفته ستبلغ أقل من 20 ألف دولار.

ثمّة الكثير من العمل الذي يتعين تنفيذه كي يستطيع الفريق في الشركة إنتاج هذا الروبوت بكميات كبيرة وتكلفة منخفضة، باستخدام تقنية تيسلا التي ستؤهل الروبوت لاستبدال البشر في العمل.

خلال العرض التقديمي يوم الجمعة، شرح موظفو تيسلا كيفية عمل الروبوت الذي يعملون على تطويره في المستقبل، بالمشغلات المصممة من قِبل تيسلا، والتي تشكل عضلة الروبوت، والأيدي الآلية التي ستسمح له بالإمساك والتلاعب بمجموعة واسعة من الأشياء.

أوضح مدير الهندسة في قسم Autopilot في تيسلا، وفقًا لملفه الشخصي على لينكد إن، ميلان كوفاك، أن خبرة الشركة في تطوير أنظمة مساعدة السائق في مركبات تيسلا، ولا سيما أنظمة الرؤية، تساعد الشركة في معرفة كيفية جعل الروبوت يعمل في العالم الحقيقي، بحسب CNBC.

قال الموظفون أيضًا، إنهم يعملون على تطوير بطارية خاصة، ومشغلات للروبوت لخفض استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى، حتى يتمكن الروبوت من العمل ليوم كامل بشحنة واحدة.

إيلون ماسك

عندما يقدم ماسك، صاحب الـ 247.9 مليار دولار بتقديرات فوربس، الوعود الكبيرة، يسخر المتشككون وينفجر معجبوه المخلصون بالتصفيق.

منذ عام 2016، والرئيس التنفيذي الشهير يعد جمهوره بتوفير سيارات كهربائية ذاتية القيادة، وقد جمع المليارات لشركة تيسلا، بعد أن وعد المساهمين بأن تكنولوجيا المركبات المستقلة من تيسلا ستمكن العملاء من تحويل سياراتهم إلى سيارات آلية تعمل بمجرد تحديث البرنامج.

قال ماسك إن عرضًا تجريبيًا للسيارة من دون سائق سيحدث بحلول نهاية عام 2017، بحسب CNBC.

في حين لم تطلق تيسلا حتى يومنا هذا سوى أنظمة مساعدة السائق، التي ينبغي الإشراف عليها باستمرار من قِبل سائق بشري.