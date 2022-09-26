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لملاحقة "تيك توك".. "إنستغرام" يغير استراتيجيته الشهيرة

26
SEPTEMBER
2022
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من الآن ولاحقا، عندما تنشر "قصة" مدتها أقل من 60 ثانية على "إنستغرام"، فلن يتم تقسيمها إلى مقاطع كما كان الأمر في السابق، حسبما أعلن التطبيق التابع لشركة "ميتا".

وقال متحدث باسم "ميتا" لموقع "تك كرانش" التقني: "نحن نعمل دائمًا على إيجاد طرق لتحسين تجربة ستوريز.. الآن ستتمكن من تشغيل القصص وإنشائها بشكل مستمر لمدة تصل إلى 60 ثانية بدلاً من قصها تلقائيا إلى 15 ثانية".

وعن السر وراء هذا التغيير، يقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، إن "الشبكة تعيش في حالة تطوير مستمر منذ عامين تحت ضغط منافسة شرسة مع "تيك توك" على جذب المستخدمين، ومن ثم لا يمكن فصل تلك الميزة الجديدة عن مشهد أوسع تعيد فيه "إنستغرام" تغيير شكل محتواها بما يتناسب مع أذواق المستخدمين".


ويضيف الحارثي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "نظرا لملاحقة "إنستغرام" لـ"تيك توك" على قمة سوق الفيديوهات القصيرة وستوريز، والتي أصبحت أكثر المواد جذبا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، أعطت الشبكة الأولوية لتطوير كل ما يخص الفيديوهات على المنصة"
ويتابع الحارثي أنه "في سبيل ذلك عملت الشبكة على مضاعفة إنتاجها من الفيديوهات، وتطوير طريقة عرضها على المنصة، درجة محاولة تشبهها بطريقة عرض الفيديوهات على تيك توك، وتطوير أدوات ستوريز بشكل مستمر، حيث يشير التغيير الأخير إلى أن الشبكة الاجتماعية لا تزال مصرة جدا على كونها منصة تركز على الفيديو".

كان "إنستغرام" قد تراجع عن تحديث أطلقه مؤخرا، وكان إصدارا تجريبيا من التطبيق يعرض الفيديوهات والصور بوضع الشاشة الكاملة، بعدما أعرب مستخدمون من بينهم مشاهير في الفن عن غضبهم من تشبهه بـ"تيك توك"، وعدم حصول التحديث على التفاعل المأمول من جانب المستخدمين.

فيما يعتقد الحارثي بأن "التغيير الجديد سيكون إضافة مرحبا بها من قبل الكثير من المستخدمين، حيث سيمكنهم من نشر قصصهم بشكل غير متقطع بعد أن كان عليهم الاضطرار لذلك قبل الميزة الجديدة، ومن ناحية أخرى لن يضطرهم إلى النقر باستمرار لاستعراض مقطع فيديو طويل قد لا يرغبون في مشاهدته بالفعل".

في المقابل، يوضح الحارثي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "التغيير أيضًا ربما سيكون بمثابة نقطة تحول بالنسبة إلى الأشخاص الذين أحبوا بساطة القصص القصيرة ذات الحجم الصغير. وربما يمحي نشر قصص أطول دون انقطاع الخطوط الفاصلة بين "ستوريز" و"ريلز"، بعد أن أصبح أمام المستخدم خياران عندما يتعلق الأمر بنشر فيديو مدته 60 ثانية، والأخير كان نقطة جذب مهمة للتطبيق".

كان التطبيق قد بدأ في اختبار تشغيل القصص وإنشائها بشكل مستمر لمدة تصل إلى 60 ثانية بدلا من قصها تلقائيًا إلى 15 ثانية مع مستخدمين محددين في أواخر العام الماضي، ليتم طرح الميزة الآن على جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

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