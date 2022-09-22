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4 طرق بسيطة تساعد في اكتشاف أي تطبيق "أندرويد" يخفي برمجية ضارة

22
SEPTEMBER
2022
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يوجد الملايين من التطبيقات في المتجر الإلكتروني لأجهزة "أندرويد"، وقد يكون من الصعب تمييز الآمنة منها من الضارة.

وللأسف، من حقائق عصرنا أن ينجح المتسللون في خداع البعض منا لتنزيل تطبيقات مشبوهة.

وعلى الرغم من أن التطبيقات قد تبدو عادية إلا أنها يمكن أن تخفي جميع أنواع الفيروسات والبرامج الضارة، والتي يستخدمها المتسللون للقيام بأشياء مثل اقتحام أجهزتك وسرقة كلمات المرور أو بيانات الاعتماد المصرفية عبر الإنترنت.

ويحاول المتسللون دائما تجربة حيل جديدة، ولذلك، سيكون من الضروري معرفة ما الذي يجب البحث عنه عند تنزيل تطبيق من متجر "غوغل ستور" لمنع نفسك من أن تصبح ضحية لقراصنة الإنترنت.

ولذلك، شارك أدريانوس ورمنهوفن، خبير الأمن السيبراني في NordVPN، بعض النصائح المفيدة التي يمكن اتباعها.

تحقق من المراجعات

سترى تعليقات حول التطبيقات في أسفل الصفحة في متجر "غوغل بلاي"، والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية.

ويوضح ورمنهوفن: "يبدو الأمر بديهيا ولكن المستخدمين يراقبون التطبيقات التي يستخدمونها طوال الوقت ولا يخجلون من تحذير الآخرين عندما يجدون مشاكل".

كم عدد التنزيلات التي حصل عليها التطبيق؟

يمكن أن يكون الإبلاغ عن أرقام ضخمة فيما يتعلق بالتنزيل عندما يكون التطبيق جديدا، بمثابة علامة حمراء أيضا.

ويكشف الخبير: "كانت هناك حالات تم فيها التلاعب بأرقام التنزيل من قبل المحتالين، لذا يجب عليك بالتأكيد التشكيك في أمن التطبيق إذا كان يظهر ملايين التنزيلات ولكن لم يمض على إصداره إلا بضعة أيام".

انظر إلى الأذونات

يجب على المطورين أن يوضحوا بالتفصيل في وصف متجر "غوغل بلاي" نوع الأذونات التي يحتاجون الوصول إليها على هاتف المستخدم للعمل.

وإذا كان هناك أي أذونات غريبة يحتاج إليها، فقد تكون هذه علامة منذرة. وقال ورمنهوفن: "كن حذرا إذا طلب أحد التطبيقات أذونات لا يحتاجها. وللحصول على حماية إضافية، استخدم شبكة افتراضية خاصة بحيث يتم تشفير وتأمين كل حركة مرور الإنترنت على هاتفك وجهاز الكمبيوتر".

قم بأبحاثك

سيشير وصف تطبيق متجر "غوغل بلاي" إلى من قام بإنشاء التطبيق.

ويمكنك النقر فوق الاسم وسيعرض لك أي تطبيقات أخرى قاموا بإنشائها. ألق نظرة على هذه التطبيقات لمعرفة ما إذا كانت هناك أي شكاوى في التعليقات عليها.

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