اختراع مبهر.. بطارية تشحن في 3 دقائق!

A + A -

تمكنت شركة ناشئة من تطوير بطارية صلبة، مناسبة للسيارات، يمكن شحنها خلال دقائق بالكامل، وبمدة دوام أكثر من ضعف البطاريات الحالية "ليثيوم أيون".

وبعد أن حقق النموذج الأولي لخلية البطارية نجاحا بمعدلات شحن مدتها ثلاث دقائق وأكثر من 10 آلاف دورةفي العمر، تلقت شركة "آدن إنيرجي" التابعة لجامعة هارفارد 5.15 مليون دولار كتمويل لمواصلة تطوير هذه التكنولوجيا، بهدف تسويقها في المستقبل القريب.

ويعد التطور السريع لتقنية تخزين الطاقة النظيفة أمرا بالغ الأهمية لمكافحة تغير المناخ، وفقا للشركة الناشئة.

ويأمل ويليام فيتزهوغ، الرئيس التنفيذي للشرطة أن تساهم البطارية الجديدة في جذب 37 في المئة من الأمريكي الذين ليس لديهم مرائب في المنزل، وبالتالي لا يمكنهم شحن السيارات الكهربائية طوال الليل.

وقال إن هذه التقنية تهدف إلى تقليل وقت شحن بطاريات السيارات الكهربائية، ليصبح مشابها لوقت تعبئة السيارات التقليدية بالوقود.

وتشير التقديرات إلى أن تحول السيارات التي تعمل بالوقود إلى كهربائية يمكن أن يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 16 في المئة.

ويذكر أن بطاريات سوليد ستيت، تعتبر "جذابة" لشركات صناعة السيارات، لأنها أكثر كثافة للطاقة وأقل عرضة للاشتعال، مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون السائلة. ومع ذلك، فهي عرضة للتشقق، وهي حاليا أكثر تكلفة في الإنتاج.

العربي21