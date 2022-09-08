living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"إنستغرام" تتيح للمستخدمين زرا يعرب عن "عدم اهتمامهم" بمنشورات محددة على التطبيق

8
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت شركة "ميتا" في منشور بمدونتها، حديثا، إن "إنستغرام" تعمل على تغيير خوارزمية توصياتها ما سيوفر تجربة أفضل للمستخدمين في تصفح التطبيق.

وأعلنت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع أنها تختبر زرا "غير مهتم" جنبا إلى جنب مع طرق أخرى لمساعدة المستخدمين على تخصيص نوع المحتوى الذي يريدون رؤيته في "الموجز" (أو feeds، الصفحة التي تضم مشاركات المستخدمين من فيديوهات وصور عبر التطبيق) مقابل ما تريد خوارزميات "إنستغرام" أن يروه.

وأشارت الشركة إلى أنها تختبر القدرة على تمييز منشورات متعددة على صفحة Explore بالتطبيق باعتبارها "لا تهم" المستخدم.

وقالت "ميتا" في منشور بالمدونة: "سنخفي هذه المنشورات على الفور ونمتنع عن عرض محتوى مشابه لها في المستقبل".

وسيسمح تطبيق الوسائط الاجتماعية للمستخدمين بضبط الخوارزمية من خلال توفير خيار لتحديد ما إذا كان المنشور المقترح لا يثير اهتمامهم.

وبعد مشاهدة أحدث المشاركات من الحسابات التي تتابعها، يقترح تطبيق "إنستغرام" المنشورات عند التمرير عبر "موجز إنستغرام" الخاص بك. وتستند هذه الاقتراحات إلى الأشخاص الذين تتابعهم والمشاركات التي تفاعلت معها.


وتعتمد الاقتراحات أيضا على مدى شعبية المنشور، وكيف يتفاعل الآخرون على "إنستغرام" معه، ومتى أو مكان نشره، وعدد المرات التي تفاعل فيها الأشخاص مع هذا الحساب في الأسابيع القليلة الماضية.

ولإخفاء منشور مقترح على "إنستغرام":

على كل من "أندرويد" و"آيفون":

- اضغط على النقاط الثلاث الموجودة أعلى المنشور وحدد غير مهتم. ويمكنك أيضا إخفاء منشور مقترح بالنقر فوق علامة "x" أعلى المشاركة.

- في الأسفل ستظهر ميزة إخفاء المنشور(Post Hidden)، ويمكنك اختيار التوقف عن مشاهدة المنشورات المقترحة المماثلة في الموجز أو تأجيل جميع المشاركات المقترحة في الموجز لمدة 30 يوما.

ويمنحك إنستغرام" أيضا خيار "هذا المنشور جعلني غير مرتاح" ويمكنك الإبلاغ عن الحدث من خلال النقر على إبلاغ واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

وسينعكس ردك في الاقتراحات المستقبلية في الخلاصة.

ويحتوي التطبيق أيضا على خطط لبدء اختبار القدرة على إخبار "إنستغرام" أنك لا تريد أن ترى منشورات مقترحة تحتوي على كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية معينة في التسمية التوضيحية أو علامات التصنيف.

المصدر: ميترو

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout