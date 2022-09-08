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تعرف على أهم ميزات “آبل وتش” الجديدة

8
SEPTEMBER
2022
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شكل المؤتمر السنوي لشركة “آبل”، الذي عقد الأربعاء، في كاليفورنيا، نقلة حقيقية في سوق التحديثات على عالم الهواتف الذكية ومرفقاتها.

ومن بين ما كشفت عنه شركة التكنولوجيا العملاقة الليلة الماضية، ساعة “آبل ووتش 8″، التي تتميز برصد بعض المؤشرات الصحية للمستخدمين.

حيث بإمكانها مثلا تحديد أيام الإباضة الفعلية لدى المرأة، مما يسهل الطريق على الأسر التي ترغب بالإنجاب.

وتستخدم الساعة مستشعرين للتحقق من درجة حرارة معصم المرأة كل خمس ثوانٍ طوال الليل، وتسجيل درجة حرارة الجسم، فالزيادات الطفيفة، الصغيرة التي تصل إلى 0.1 درجة، يمكن أن تكون علامة على الإباضة.

وقال سومبول ديساي، مسؤول الصحة في آبل، في حفل الإطلاق الذي أقيم الليلة الماضية: “إذا كنتِ تحاولين الإنجاب، فإن معرفة وقت الإباضة سيكون من مهمة “آبل وتش 8”.
وستتوفر الساعة الجديدة اعتبارا من 16 سبتمبر.

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