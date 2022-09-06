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تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك... هكذا يتم استهداف الضحايا!

6
SEPTEMBER
2022
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تناقل العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة عاجلة، الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول 2022، تدعوهم للحذر من عملية احتيال قد تكلّفهم الكثير، وحذروا من خطأ أمني زائف على تطبيق الموقع الاجتماعي.

بينما قال المنتج التلفزيوني الأمريكي، نيف شولمان، إن ما يقرب من 3 مليارات مستخدم باتوا أهدافاً رئيسية لمحتالين، بسبب خطأ أمني زائف على تطبيق الشبكات، وذلك بعدما استخدم خبرته بهذا المجال.

حيث نقلت صحيفة "الصن" البريطانية، عن شولمان، أن المحتالين سيستهدفون البائعين في الأسواق، وذلك لأن متوسط البيع عبر الإنترنت كبير، ولربما يعاود الأشخاص عملية الشراء مرات عدة؛ مما يسهل عملية السرقة.

شولمان أشار أيضاً إلى أن الجميع ما زالوا مبتدئين بالنسبة للتعامل مع تطبيقات الشراء الجديدة كـ"Facebook Marketplace وVinted وDepop وeBay".

كما قال إنه من المحتمل أن يقع "Facebook Marketplace" في فخ واحدة من أكبر عمليات الاحتيال؛ لمجرد أن فيسبوك لديه أكبر عدد من المستخدمين.

غالباً ما يرسل المحتالون رسائل غريبة إلى المشترين على منصات مثل "Facebook Marketplace"، بدعوى أنهم من الشبكة الاجتماعية نفسها. ويُطلب من المستخدمين عادة النقر فوق رابط لتأكيد معلوماتهم، إلا أن الأمر ينتهي بوقوع العديد من المشترين في الفخ عبر إعطاء المحتالين تفاصيلهم الشخصية.

بينما يعرض المحتالون بعد ذلك ثمن مشترياتهم من خلال تطبيق تحويل الأموال، قبل أن يزعموا أنها لم تتم؛ لأن البائع يحتاج إلى تحديث حسابه.

يعتقد شولمان أن البريطانيين هم الأكثر عرضة للخطر، مشيراً إلى أن المستخدم الذي لا يعرف العلامات الحمراء البسيطة، التي يجب البحث عنها، قد يكون ضحية سهلة.

كان فيسبوك قد شارك مستخدميه معلومات مفيدة حول الطريقة الأمثل لتجنّب عمليات السرقة والاحتيال عبر طياته، وحذّر من تلك العمليات عبر خاصية موجودة على الحسابات ومتاحة بكل تفاصيلها لكل المستخدمين.

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