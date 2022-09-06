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ثلاث حيل أمنية يجب على مستخدمي "أندرويد" اعتمادها لضمان الأمان والخصوصية

6
SEPTEMBER
2022
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نظرا لارتفاع مستوى تهديدات أمان الأجهزة المحمولة، يجب أن يكون مستخدمو "أندرويد" أكثر يقظة من أي وقت مضى عند استخدام أجهزتهم.
وبحسب شركة Statista، فإن ما يقارب ثلاثة أرباع مالكي الهواتف الذكية في العالم هم من مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد". ونظرا لأن باحثين من جامعة كامبريدج اكتشفوا مؤخرا أن 87% من جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" معرضة لثغرة أمنية واحدة على الأقل، فإن تأمين أجهزتهم أمر حيوي أكثر من أي وقت مضى.

وفي ما يلي ثلاثة اختراقات يجب عليك الاستفادة منها اليوم إذا كنت ترغب في جعل جهاز "أندرويد" الخاص بك آمنا، وفقا لمستشار الأمن السيبراني العالمي جيك مور، فيESET .

التزم بمتجر "غوغل بلاي" (Google Play)

يقول مور إنه قد يكون من المغري الابتعاد عن متجر "غوغل بلاي" عندما يكون هناك تطبيق تريده غير متاح عبر الوسائل الرسمية، "ولكن لا تفعل ذلك".

وأوضح: "يمكن أن يكون الأمر خطيرا للغاية لأن التطبيقات الخادعة يمكنها سرقة بياناتك وحتى معلوماتك المالية، لذا التزم بمتاجر التطبيقات الرسمية للحفاظ على جهازك نظيفا من الهجمات".

إتاحة ميزة "العثور على جهازي"

تعد ميزة "العثور على جهازي" في "أندرويد" منقذة إذا أضعت مكان هاتفك أو جهازك اللوحي، ووفقا لمور، ويجب إتاحتها لمنع السرقة أو العبث بجهازك.
ولتمكين الميزة، افتح تطبيق إعدادات "أندرويد" وانتقل لأسفل وانقر فوق أيقونة "غوغل" (Google).

وفي النافذة المنبثقة، ابحث عن خيار Find My Device وانقر فوقه وتأكد من ضبطه في وضع التشغيل (On).

ويشير مور إلى أنه "يجب عليك أيضا تنفيذ مصادقة ثنائية على حساب غوغل الخاص بك لجعل حسابك وبياناتك أكثر أمانا، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل".

قم بتنزيل "شبكة خاصة افتراضية" (VPN) وبرامج مكافحة الفيروسات

يعد وجود "شبكة خاصة افتراضية" (VPN) على هاتفك أمرا ضروريا للحفاظ على خصوصية عمليات البحث على الإنترنت وسجل التصفح من مزود خدمة الإنترنت أو مزود البيانات.

ويمكن أن يؤدي استخدام "شبكة افتراضية خاصة" موثوقة إلى زيادة الأمان والخصوصية، بالإضافة إلى سهولة تشغيلها وإيقافها عند الحاجة.

وبالإضافة إلى ذلك، يوصي مور بالبحث عن برنامج مكافحة الفيروسات الذي يركز على نظام "أندرويد" لتثبيته.

ويضيف قائلا: "نادرا ما يفكر الناس في الأمن السيبراني على هواتفهم، لكن من الضروري أن يتم تثبيت برنامج مكافحة فيروسات على أجهزة "أندرويد"، ويمكن أن يكون التثبيت مجانيا في كثير من الأحيان. والمسح بحثا عن البرامج الضارة سريع وسهل وسيريحك عند الاتصال بالإنترنت".

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