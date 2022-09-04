خاصية جديدة من "واتساب" قريبًا

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قال موقع "91 مبايلز" إن شركة واتساب قررت إطلاق خاصية جديدة ستمكن المستخدمين من إرسال رسائل إلى أرقامهم الخاصة، وهو أمر لا يستطيع المستخدم فعله في الوقت الحالي.



ونقل الموقع هذه الأنباء عن "WABetaInfo" المهتم بأخبار واتساب والمزايا التي تقدمها، وقد قال المصدر إن الشركة المملوكة لميتا تعمل حالياً على بناء ميزة في نسخة بيتا التجريبية وأشار إلى أن الميزة ستصبح متوفرة لجميع المستخدمين الذين يملكون أجهزة تعمل بنظامي iOS وأندرويد.



وتعتبر خاصية إرسال المستخدم رسالة إلى نفسه واحدة من المزايا المفقودة في نظام تعدد الأجهزة، لذلك تعمل واتساب الآن على تطوير حل لذلك وستطلق الخاصية في تحديثات مستقبلية لنسخة بيتا التجريبية من تطبيق واتساب دسكتوب إلى جانب نسختي iOS وأندرويد.

أوضح التقرير أن المستخدم عندما يسعى إلى تسجيل الدخول إلى حساباته على واتساب من جهاز الهاتف، فسيكون قادراً على رؤية اسمه في أعلى قائمة جهات الاتصال، ورغم أن دعم الهاتف الإضافي ليس متوفراً بعد في نظام تعدد الأجهزة، لكن التطبيق يعمل على تطويره، وكما هو مذكور أعلاه، وبعيداً عن نسخة دسكتوب التجريبية، سيتم توفير الخاصية لنسختي iOS وأندرويد أيضاً.



ويعني هذا أن المستخدم في حال استخدام واتساب على جهاز لابتوب أو حاسوب، فإن اسمه سيظهر في قائمة المحادثات، وقال التقرير إن هذه الخاصية التي لا تزال قيد التجربة الآن، سيتم إطلاقها قريباً.



وستحل هذه الخاصية المشكلة التي يواجها المستخدم عندما يريد أن يدون ملاحظة ويكتب أموراً مهمة أو عاجلة أو حتى عادية، ليتذكرها، حيث سيستطيع أن يرسلها إلى نفسه بدلاً من تدوينها على تطبيق مذكرات.