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ما هي ميزات هاتف آبل الجديد؟...فيديو لـ"أيفون 14" يجتاح تويتر!

30
AUGUST
2022
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نشرت وسائل إعلام أجنبية تسريبات جديدة عن شكل هاتف "آيفون 14" أو iPhone 14 وميزاته والذي من المُقرر إطلاقه في منتصف شهر أيلول.

وبحسب المعلومات، فقد حاولت شركة آبل إضافة المزيد من الخيارات الجديدة على هواتفها الجديدة، منها إضافة اللّون الأرجواني اللامع إلى لائحة الألوان المتاحة. ويُزعم أن خيارات الألوان الأخرى المختلفة لهاتف "أيفون 14" القادم تشمل الأزرق الداكن والذهبي والغرافيت والفضي.

ونشر حساب Apple Leaker DuanRui على تويتر فيديو يظهر فيه الهاتف الجديد باللون الأرجواني المعدني.

ومن المتوقع أن تتضمن الميزات الأخرى في الهاتف الجديد كاميرا أكبر، وشاشة تمتد على نطاق الهاتف والتي ستعرض بعض المعلومات "التي يمكن رؤيتها بسرعة" قبل فتح الهاتف.

وذكرت المعلومات أيضاً أن هواتف "أيفون 14" ستسمح بالاتّصالات المباشرة عبر الأقمار الصناعية، وهي ميزة تم طرحها مُسبقاً في عام 2021. وهذا من شأنه أن يسمح للمستخدمين بالاتصال للحصول على مساعدة الطوارئ في الأماكن الّتي لا تتوفر فيها خدمة خلوية.

وبدورها، فقد أعلنت شركة آبل أنها ستعقد حدثاً خاصاً يُسمى "Far Out" في مقرها الرئيس في كاليفورنيا في 7 أيلول، ستكشف من خلاله عن منتجاتها الجديدة.

ومن المحتمل ألا يكون هاتف "أيفون 14" متاحاً للشراء في 7 أيلول، وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة للهواتف يوم الجمعة 9 أيلول.

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