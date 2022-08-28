تسريبات جديدة.. تصميم "مثير للدهشة" لأيفون 14

A + A -

اتسعت دائرة التسريبات بشأن الهاتف الجديد من شركة "أبل"، "آيفون 14"، لتركز بصورة رئيسية على شكل الشاشة الجديد.

وقال موقع مجلة "فوربس" الأميركية إن التسريبات التي أشارت إلى "أبل" ستغير بشكل جذري شكل "آيفون 14" كانت تقتصر حتى وقت قريب على "مخططات مسربة" و"تصورات فنية".

وأضاف أن هذا الأمر لم يستمر أكثر، موضحا أن هناك موجة من التسريبات الجديدة كشفت أن هاتف "آيفون 14 بور" لا يحتوي على "نوتش"، وهو عبارة عن نتوء في أعلى شاشة الهاتف ويضم الكاميرا الأمامية والسماعة.

وهذه أول مرة يجري فيها الكشف عن خلو الهاتف المرتقب من هذا الجزء.

وتوقع الموقع أن تكون "أبل" قد توصلت إلى تكنولوجيا جديدة قادت إلى هذا التصميم، الذي وصفه بـ"المثير للدهشة".

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن سلسلة هواتف "آيفون 14" وعدد من الأجهزة الأخرى خلال مؤتمرها السنوي الذي ستعقده في أيلول المقبل.

وبحسب "فوربس"، فإن التسريبات الجديدة جاءت من مغرد صيني يحمل اسم (DuanRui) على "تويتر"، مشيرة إلى أن يملك سجلا حافلا في مجال التسريبات التقنية.

وذكر أن هذا المغرد نشرت صورا لشاشة "آيفون 14 برو"، و"آيفون 14 برو ماكس"، حيث كانت الكاميرا الأمامية داخل الشاشة.

وبدت الثقب الخاص بالكاميرا أكبر بكثير من التقارير الأولية التي تحدثت عن الأمر.

وإلغاء مساحة "النوتش" في أعلى الشاشة ضغط على عناصر كثيرة فيها، وذلك ذكرت تقارير أن "أبل" حرّكت رموز شركة الاتصال وخدمة "واي فاي" ورمز البطارية إلى الأسفل قليلا ونحو اليمين.

ويأتي هذا التطور انسجاما مع سياسة التصميم الجديدة في "أبل" التي تقضي بوجود الكاميرا تحت الشاشة، وهو ما قد بدأ العام الماضي في حاسوب "ماك بوك".

skynews