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واتساب يطلق ميزة طال انتظارها تتعلّق بالرسائل المحذوفة... ما هي؟

26
AUGUST
2022
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يعمل تطبيق واتساب حالياً على الكثير من التحديثات والميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدمين.

وقد أعلن تطبيق المراسلة مؤخرًا عن العديد من الميزات المتعلقة بالخصوصية، بما في ذلك القدرة على إخفاء حالة "الأونلاين".

ويشير الآن تقرير جديد صادر عن موقع WABetaInfo الذي يتابع أخبار واتساب، إلى أن التطبيق يختبر تحديثًا جديداً سيساعد المستخدمين على استعادة الرسائل المحذوفة. هذه الميزة هي حاليًا في إصدار تجريبي ومن المفترض طرحها للجميع قريبًا.

ولفت الى أن هذه الميزة هي حاليًا في قيد التجربة ومن المفترض طرحها للجميع قريبًا.

وبحسب المعلومات، فستسمح هذه الميزة الجديدة في WhatsApp للمستخدمين باستعادة الرسائل المحذوفة بمجرد النقر على خيار "التراجع". وستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين باستعادة الرسائل المحذوفة من قبلهم باستخدام زر "الحذف من أجلي" أو Deleted For Me.

والجدير بالذكر أن التحديث سيسمح للمستخدمين فقط باستعادة الرسائل المحذوفة من نافذة دردشة المستخدم. أما الرسائل المحذوفة للجميع، فلن يتم استعادتها. بالإضافة إلى ذلك، أمام المستخدمين بضع ثوانٍ فقط لاستعادة الرسائل المحذوفة.

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