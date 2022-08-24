أبل تعلن موعد الكشف عن آيفون 14

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أعلنت شركة أبل في دعوة أُرسلت إلى الصحفيين، الأربعاء، أن موعد إطلاق منتجاتها الجديدة، وأبرزها هاتف آيفون 14، سيجري خلال مؤتمر يعقد في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا في السابع من سبتمبر المقبل.

وحملت الدعوة شعار "Far out" وستكون مخصصة لحضور الحدث بشكل شخصي، وذلك للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.

وسيعقد المؤتمر في الساعة العاشرة صباح بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش).

وتعتزم الشركة أن تبث مؤتمرها الرئيسي عبر الإنترنت كذلك، وذلك استمرارا للنهج الذي تبنته منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عامين ونصف.

وبالإضافة لهواتف آيفون، ومن المتوقع أن تكشف أبل خلال المؤتمر عن ثلاث طرازات من ساعات "أبل ووتش" والعديد من أجهزة "ماك" الجديدة وأجهزة "آيباد" منخفضة وعالية الجودة.

وتشير التسريبات إلى أن أبل ستعلن عن أربع طرازات من آيفون 14 بقياسات 6.1 بوصة و 6.7 بوصة جديد ربما يكون تحت علامة "Plus" أو "Max" بالإضافة إلى آيفون 14 برو بحجم 6.1 بوصة و 6.7 برو ماكس.