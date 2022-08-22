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"واتساب" يطرح حلا لمشكلة الرسائل المحذوفة

22
AUGUST
2022
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يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق التواصل الفوري "واتساب" مشكلة حذف الرسائل بسرعة عن طريق الخطأ، فتصبح استعادتها شبه مستحيلة.

وستصبح هذه المشكلة جزءا من الماضي بالنسبة إلى مستخدمي "واتساب"، عما قريب، بحسب تقارير إخبارية.

وذكر موقع (WaBetaInfo) الذي يتابع أخبار تطبيق التواصل الفوري الشهير الإخباري، أن "واتساب" يختبر حاليا على النسخة التجريبية ميزة تتيح للمستخدمين استعادة الرسائل التي يحذفونها عن طريق الخطأ.

وقال إن الاختبار يتمحور في المرحلة الحالية على نسخة تجريبية تخص الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد". وفي وقت لاحق، قال إنه رصد الميزة في الإصدار التجريبي للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل "أي أو أس"، أي هواتف "آيفون".

ويأتي هذا التطور بعد معلومات تحدثت عن اعتزام شركة "ميتا" التي تملك "واتساب" إطلاق ميزة من هذا القبيل قبل مدة.

وهناك شروط من أجل استخدام هذه الميزة، فالأمر محصور بعدد محدود من الثواني، كما أن الاستعادة مرهونة باختيار نوعية الحذف قبل إتمامه.

ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر شريطا صغيرا سيظهر على واجهة التطبيق بعد قيامه بالحذف، مكتوب عليه "تراجع عن الرسائل المحذوفة بالنسبة إلي"، ولن تكون الميزة متاحة في خيار الحذف بالنسبة إلى الجميع.

وفي حال اختفاء هذا الشريط، فإن لن يكون بمقدور المستخدم استعادة الرسائل المحذوفة.

وليس من الواضح متى ستدخل هذه الميزة حيز التنفيذ، لكن الموقع قال إن الأمر قد يكون في المستقبل القريب.

 

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