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"Metal Bro" أوّل روبوت بشريّ عامل

13
AUGUST
2022
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تغلبت شركة "شياومي" على "تسلا" بكشفها النقاب عن نموذج أوّلي لروبوت بشريّ عامل أمس. ويبدو أنّ شكل الروبوت مألوفاً للغاية، إذ قارنه موقع "إن غادجت" بالروبوت الذي تخطّط "تسلا" لبنائه.
يبلغ طول روبوت "CyberOne" 177 سم، ويزن 52 كيلوغراماً، ويُطلق عليه اسم "Metal Bro"؛ وفوق ذلك أنّه ينتمي إلى برج الأسد، وفق إشارة الشركة.
وخلال العرض، مشى الروبوت مسافة قصيرة حتى منتصف المسرح، وأعطى الرئيس التنفيذي للشركة لي جون زهرة، قبل أن يأخذ صورة سيلفي مع الرجل المسؤول عن وجوده. كان الروبوت قادراً على الخروج من المسرح بشكل طبيعيّ.
"CyberOne" هو المنتج الثاني الذي يخرج من مختبر "شياومي" الروبوتيّ، بعد "CyberDog" في آب (أغسطس) 2021.
الجهاز البشري له وجه على شكل شاشة "OLED" منحنيّة، ويُمكنه رؤية العالم بشكل ثلاثيّ الأبعاد، والسّماع عبر ميكروفونين يحدّدان 85 نوعاً من الأصوات البيئيّة و45 تصنيفاً للمشاعر الإنسانية. ويتمتع جسمه بإجمالي 21 درجة من الحريّة من خلال 13 مفصلاً، مع كلّ درجة من الحريّة هو قادر على الاستجابة في غضون 0.5 مللي ثانية.
تتميّز مشغّلات الأطراف العلويّة بعزم دوران ناتج يصل إلى 30 نيوتن متر، ويمكن أن تعمل بدقة تصل إلى 1 نيوتن متر من أجل "لمسات لطيفة".

إلى ذلك، يتمّ تشغيل الأرجل بوساطة مشغّلات ذات "عزم دوران لحظيّ يصل إلى 300 نيوتن متر".
قال "لي" إنّ الروبوت سيكلّف نحو 89100 إلى 104000 دولار، ممّا يتطلّب وقتاً قبل أن تقرّر الشركة أنّه مناسب للإنتاج بالجملة. حتى ذلك الحين، ستستمرّ "شياومي" في إضافة قدرات جديدة للروبوت البشري.

وأضاف المدير التنفيذي: "مع وجود الذكاء الاصطناعي في جوهره، وإطار الإنسان بالحجم الكامل كسفينة يقودها هذا الذكاء، فإن هذا يعدّ استكشافاً لإمكانيّات النظام التكنولوجي للشركة في المستقبل، وانطلاقة جديدة لها".
سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيردّ إيلون ماسك على هذا الشكل الذي يشبه روبوته الكبير، على الرغم من أنه قد يكون مشتّتاً قليلاً هذه الأيام.

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