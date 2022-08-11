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تكنولوجيا التقاط الصور و"حالة الاتصال".. الإعلان عن مزايا خصوصية جديدة في "واتساب"

11
AUGUST
2022
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أعلن مؤسس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، عن مزايا جديدة للخصوصية في برنامج المحادثات "واتساب" تتعلق بالتقاط الصور للمحادثات، وحالة الاتصال، ومغادرة المجموعات.

وقال زوكربيرغ في حسابه على فيسبوك إن الشركة "ستستمر في بناء طرق جديدة لحماية رسائلك والحفاظ عليها خاصة وآمنة مثل المحادثات وجها لوجه".

والميزة الأولى التي أشار إليها زوكربيرغ هي التحكم في من يمكنه معرفة أنك متصل بالإنترنت. ويقول موقع "ذا فيرج" إنه في ديسمبر الماضي، سمحت المنصة بإخفاء حالة الاتصال عن الغرباء، لكنها لاتزال تسمح لقائمة جهات الاتصال بأكملها بمعرفة ما إذا كنت متصلا بالإنترنت أم لا.

والتحديث الجديد سيسمح لك باختيار جهات الاتصال التي يمكنها معرفة حالة اتصالك، لذلك إذا كنت لا تريد أن يعرف شخص ما أنك تتجاهل رسالته، يمكنك عدم إضافته لهذه الميزة.

ويتضمن التحديث منع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة لصور أو مقاطع عند استخدام ميزة "العرض مرة واحدة".

ومن المقرر أيضا منع إخطار جميع أعضاء مجموعة الدردشة عندما تقرر مغادرتها.

وفي الوقت الحالي، عندما تغادر دردشة جماعية، يتم إخطار جميع المشاركين فيها، ما قد يدفع بعض أعضاء المجموعة إلى مراسلتك بشكل خاص ليسألوا عن السبب. ووفقا للتحديث الجديد، سيتغير ذلك.

 

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