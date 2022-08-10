living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أترغب باستخدام "واتس آب" دون رؤية البعض أنك "متصل"؟

10
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلق تطبيق المراسلة "واتس آب" وضع التخفي الذي يسمح لك بتحديد من يمكنه رؤيتك بحالة الاتصال بالإنترنت عبر التطبيق.

وتعد الأداة واحدة من ثلاث ميزات خصوصية جديدة أعلن عنها مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta الأم لـ "واتس آب".

وقال زوكربيرغ: "سنستمر في بناء طرق جديدة لحماية رسائلك والحفاظ عليها خاصة وآمنة مثل المحادثات وجها لوجه".

وتم إطلاق أدوات الخصوصية الثلاث الجديدة كـ "طبقات حماية إضافية عند المراسلة"، وفقا لـ "واتس آب".

وقال زوكربيرغ: "تأتي ميزات الخصوصية الجديدة إلى "واتس آب": الخروج من الدردشات الجماعية دون إخطار الجميع، والتحكم بمن يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلا بالإنترنت، ومنع لقطات الشاشة من العرض بمجرد إرسال الرسائل".

ويتم طرح وضع التخفي لجميع المستخدمين هذا الشهر، وسيسمح لك باختيار من يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلا بالإنترنت.

ويضيف "واتس آب" أيضا القدرة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم على ترك المجموعات بصمت هذا الشهر، دون الحاجة إلى إخطار الجميع.

وبدلا من ذلك، سيتم إعلام المسؤولين فقط عند مغادرة المجموعة.

وأخيرا، يختبر "واتس آب" إضافة حظر لقطة الشاشة لرسائل العرض مرة واحدة.

وأوضح "واتس آب" أن "العرض مرة واحدة هو بالفعل طريقة شائعة بشكل لا يصدق لمشاركة الصور أو الوسائط التي لا تحتاج إلى وجود سجل رقمي دائم. نحن الآن نقوم بتمكين حظر لقطة الشاشة لرسائل العرض مرة واحدة لطبقة إضافية من الحماية".

 

 

Daily Mail
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout