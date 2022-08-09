مزايا خصوصية جديدة في "واتساب"

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أعلن المدير التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة لتطبيق التواصل الفوري "واتساب"، مارك زوكربيرغ، الثلاثاء، أن هناك مزايا جديدة ستضاف إلى "واتساب".

وكتب زوكربيرغ على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن المزايا الجديدة تشمل الخروج من مجموعات "واتساب" من دون إشعار الآخرين، والتحكم بحالة "المتصل بالإنترنت".

وأضاف أن الخدمة الثالثة تتصل بمنع أخذ لقطة شاشة (screenshot) للرسائل التي يمكن مشاهدتها لمرة واحدة فقط في التطبيق.

وتعهد زوكربيرغ بالاستمرار في إيجاد سبل جديدة لـحماية رسائل المستخدمين، لكي تظل "خاصة وآمنة وكأنها محادثة مباشرة بين شخصين".

ولم يدل بأي تفاصيل إضافية، من قبيل متى سيتم تفعيل هذه الخدمات ولا كيف يمكن تطبيقها.

ويناقض حديث زوكربيرغ تقارير إخبارية تحدثت عن أن "واتساب" يعمل على جعل المشرفين والأعضاء في مجموعات التطبيق يعرفون الأشخاص الذين غادروها أو طُردوا منها.

وفي الوقت نفسه، أكد مؤسس موقع "فيسبوك" تقارير سابقة في يوليو الماضي تحدثت عن توجه "واتساب" لإخفاء كلمة متصل بالإنترنت (Online).

ويأتي حديث زوكربيرغ استجابة، على ما يبدو، لمطالبات المستخدمين المتكررة على مدار السنوات الماضية بتحسين وضع الخصوصية في "واتساب".

وتكرر في الآونة الأخيرة مطلب إخفاء "متصل الآن"، لأنه يغرق بعض المستخدمين بالرسائل المزعجة، خاصة في ساعات الليل.