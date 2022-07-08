بعد إنستغرام... تويتر تطلق ميزة المشاركة في تأليف التغريدات

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بعدما قدّم تطبيق "إنستغرام" ميزة مماثلة منذ العام الماضي، بدأت شركة "تويتر" باختبار ميزة "مشاركة التغريدات" CoTweets الجديدة هذا الأسبوع مع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي هذا.

وفي التّفاصيل، فتسمح هذه الميزة لحسابين بتأليف تغريدة مشتركة ستُعتبر خاصّة بالحسابين معاً وبموافقتهما.

وبحسب موقع "ذا فيرج" التقني، ستكون هذه الميزة متاحة لفترة محدودة من الوقت لبعض المستخدمين ، بعدما بدأت الشركة بتجربة الميزة في وقتٍ سابق من هذا العام.

ويوضح المتحدث بإسم "تويتر" جوزيف نونيز:" نهدف من خلال إطلاق هذه الخدمة معرفة كيف يمكن للأشخاص والعلامات التجارية استخدامها للنمو والوصول إلى جماهير جديدة، وتعزيز تعاونهم مع الحسابات الأخرى".