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بعد طول انتظار.. ميزة جديدة من "واتساب"

4
JULY
2022
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تستمر منصة واتساب في مفاجأة مستخدميها، إذ تطرح خدمة التراسل الفوري المملوكة لشركة ميتا بشكل متواصل ميزات جديدة في كل مرة.

ويعمل التطبيق حالياً على طرح ميزة جديدة لخصوصية المستخدمين، والتي تُتيح لهم ‏إخفاء تواجدهم "أونلاين"، وذلك تلبية لرغبات الملايين من مستخدميه. ‏

فيما ستُتيح هذه الميزة للمستخدم إمكانية تقييد نفس الأشخاص الذين لا يرغب في معرفتهم متى كان "آخر ظهور" له داخل التطبيق، وفقًا لموقع Wabetainfo.
وكان واتساب أعلن الشهر الماضي أنه أصبح لجميع مستخدميه القدرة على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان "آخر ظهور" له على التطبيق.

بالإضافة لرؤية صورتهم الشخصية، وقراءة "حالاتهم" (Status)، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.

ونوّه إلى أنه في حالة منع مستخدم أشخاص محددين من التعرف على "آخر ظهور" له، فسيتم التعامل معه بالمثل ومنعه من التعرف على "آخر ظهور" لهم.

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