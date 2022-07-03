living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أداة عسكرية إسرائيلية تستطيع الرؤية من خلال الجدران

3
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انه جهاز Xaver-1000 الذي يضعه المستخدمون مباشرة بجانب الحائط، فيمكنه تحديد ما إذا كان الشخص خلف الحائط جالسًا أو واقفًا أو مستلقيًا. هذا النظام قادر أيضًا على توفير قياسات للأهداف وتحديد ما إذا كانت الصورة لشخص بالغ أو طفل أو حيوان، ما يسمح للجنود أو ضباط الشرطة بمعرفة ما يواجهونه على الجانب الآخر من الجدار.
الجهاز مصمم مثل ماسة بأربع طبقات تفتح إلى الخارج. يمكن مستخدم واحد تشغيله، ويتم ذلك من طريق وضعه بشكل مسطح على الجدار. وثمة شاشة مقاسها 10.1 بوصات مزودة بنظام ملاحي يسمح للمستخدم بالبحث في جميع أنحاء الغرفة لمعرفة من قد يختبئ بداخلها.
وتزعم شركة Camero-Tech أن جهاز Xaver-1000 الجديد هو "أساسي" للجيوش وضباط إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات وفرق البحث والإنقاذ. وظهرت تقنية أخرى قادرة على الرؤية من خلال الجدران أول مرة في ديسمبر 2020، لكن هذا الابتكار يقوم على قمر صناعي يدور حول الأرض، ويسمى Capella-2، ويمكنه إنشاء صور عالية الدقة لأي مكان على كوكبنا تقريبًا باستخدام الرادار، وهو قوي بما يكفي لاختراق جدران المباني.

استخدمته ناسا
يستخدم نظام Capella-2، الذي صممه Capella Space، رادار الفتحة الاصطناعية الذي يمكنه عرض الأرض بغض النظر عن رؤية الهواء أو الغطاء السحابي أو الوقت، وهي التقنية نفسها التي استخدمتها "ناسا" منذ السبعينيات. يطلق هذا الرادار إشارات قوية "لإلقاء الضوء" على نقطة مهمة، ويجمع بيانات عن صدى كل نبضة ترتد للخلف، لإنشاء صورة مفصلة.
وهذا القمر الصناعي قادر على التصوير بدقة 50 سم × 50 سم مع آخر تحديث له يسمى وضع Spotlight الذي يسمح بالتعرض الطويل حتى 60 ثانية فوق المنطقة المقصودة (AOI)، ما ينتج عنه صور "واضحة وضوح الشمس".
تختبر Capella حاليًا جهازًا واحدًا، لكنها حصلت على عقود مع وكالات حكومية، بما فيها مكتب الاستطلاع الوطني والقوات الجوية الأميركية. لكن Capella ـصر على أنه لا يمكن استخدام هذه التقنية للتجسس على الناس في منازلهم. وعلى الرغم من أن موجات الرادار يمكن أن تخترق الجدران، فإنهم يقولون إنهم لا يستطيعون تصوير أي شيء بالداخل. توضح الشركة: "تستخدم التقنية موجات الراديو القادرة على الانتقال عبر الجدران". لكن إشارات الهاتف الخلوي وشبكات Wi-Fi تضعف كلما ابتعدت عن برج خلوي أو نقطة وصول Wi-Fi. إشارات الرادار هي نفسها: يمكن أن تنتقل عبر الجدران ، لكنها أضعف من أن تصور أو ترى أي شيء في داخل المنازل.
تؤكد الشركة إن هذا الابتكار يهدف إلى مساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على استخدام الفضاء لتحسين أعمالهم وحياتهم من خلال مراقبة كل شيء، من المناخ إلى حقول المحاصيل والبنية التحتية.

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout