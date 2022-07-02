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"ميزة إخفاء"... واتساب يطرح خدمة جديدة

2
JULY
2022
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يعمل تطبيق التواصل الفوري "واتساب" على ميزة جديدة تخفي وضع المستخدم عن الآخرين، بما قد يعفيه من الرسائل المزعجة.

وقال موقع (WABetaInfo)، الذي يتابع آخر أخبار "واتساب" أولا بأول، إن التطبيق يختبر حاليا ميزة إخفاء وضع المستخدم "متصل الآن" أو (online) باللغة الإنجليزية.

وذكر الموقع أن هذه الميزة الجديدة ستكون موجودة في التطبيق عما قريب، وستكون متاحة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"آي أو أس" وحتى لمستخدمي التطبيق على الحواسيب.

وجاء هذا التطور بعدما طالب المستخدمون على مدار السنوات الماضية بمنحهم القدرة على إخفاء وضع حالتهم على التطبيق، ذلك أن وضع "متصل الآن" يدفع البعض إلى إغراقهم بالرسائل المزعجة، خاصة في ساعات الليل.

وقال الموقع إن هذا الأمر كان من أبرز الأسباب التي دفعت المستخدمين لمطالبة "واتساب" باستحداث الميزة الجديدة، علاوة أن البعض يشعر بأنه مُطارد من قبل أشخاص بعينهم.

ونشر الموقع "لقطة شاشة" تظهر الخدمة الجديدة في قائمة "الخصوصية" في الإعدادات، يمكن عبرها التحكم بوضع المستخدم، مع القدرة على تحديد من يستطيع رؤية الحالة مثل أي شخص أو قائمة الهواتف المحفوظة في الهاتف.

وحاليا يمكن للمستخدمين التحكم بمعلومة "آخر مشاهدة"، أي منع الآخرين من رؤية آخر ساعدة كان فيها المستخدم نشطا على التطبيق.

وكان "واتساب" قد بدأ العام الماضي في إخفاء "آخر مشاهدة" بشكل تلقائي عن الأشخاص الذين لم يجر معهم المستخدم أي دردشة، في محاولة لمنع أي طرف ثالث مثل التطبيق من الوصول إلى هذه المعلومة.

ورصد موقع (WABetaInfo) تطوير الخدمة الجديدة على النسخة التجريبية لـ"واتساب" الخاصة بهواتف نظام "آي أو أس"، أي هواتف "آيفون".

ولفت إلى إنه لا يعرف متى بالتحديد ستدخل الميزة الجديدة حيز الخدمة.

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